Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59
Подробнее о событии
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

1rnd.ru10:54
161.ru

В ростовских офисах холдинга Forte прошли обыски

161.ru09:31
Блокнот Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ нагрянул в офисы крупной ростовской корпорации

Блокнот Ростов-на-Дону08:01
Rostov gazeta

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Rostov gazeta08:55
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАСС06:59
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянула ФСБ

Donnews.ru05:47
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБК04:59

Лапочкин: у «Спартака» не было ко мне больших претензий сразу после матча с «Локомотивом»

Арбитр Сергей Лапочкин, удаливший главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1), заявил, что красно-белые не имели серьёзных претензий к судейству.
Чемпионат11:06

Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ07:32
27

Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября

Разработчики уже объявили, что xCloud поддерживает не только контролер Xbox One, но также DualShock 4. Помимо этого одновременно с официальным запуском американская компания начнет предлагать два геймпада, созданных специально для облачного игрового сервиса.
Asteraвчера в 03:32
6

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
156

У НАТО появился танк со 130-мм пушкой

Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер4 августа в 05:20
82

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
891