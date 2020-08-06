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ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБК04:59
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Блокнот Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ нагрянул в офисы крупной ростовской корпорации

Блокнот Ростов-на-Дону08:01
161.ru

В ростовских офисах холдинга Forte прошли обыски

161.ru09:31
Rostov gazeta

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Rostov gazeta08:55
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

1rnd.ru10:54
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАСС06:59
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянула ФСБ

Donnews.ru05:47
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБК04:59

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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