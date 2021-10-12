РИА НовостиФСБ и МВД предложили дать право блокировать денежные переводы без суда на 10 днейРосфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому счета и банковские карты россиян смогут блокировать на десять дней во внесудебном порядке.КоммерсантъО блокировке операции в течение 24 часов силовики должны будут сообщить Генеральной прокуратуре.РБКГлавным критерием противоправного денежного перевода станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний», пояснили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга.РБКПо истечении 10 дней блокировка может продолжить действовать, но только по решению суда.БИЗНЕС OnlineЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВДождьКомсомольская правдаТК ЗвездаГлагоLВся ТверьLife.ruЭкономика сегодняФАНАфанасий-бизнесГазета.RuA42.RUVesiskitim.ruKonkurent.ruЮгополисНародные новостиРидусЗакC.РуНовые ИзвестияPrivet-Rostov.ruС чего всё началосьЗаконопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.РБКвчера в 09:42Подробнее о событииРосфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов гражданГазета.Ruвчера в 12:45ФСБ и МВД предложили дать право блокировать денежные переводы без суда на 10 днейРИА Новостивчера в 11:02Счета и карты россиян смогут блокировать на 10 дней по решению МВД и ФСБРоссийская газетавчера в 05:49Росфинмониторинг представил законопроект о внесудебной блокировке банковских счетов и карт россиян на срок до 10 днейЭхо Москвывчера в 09:35В РФ могут ввести досудебную приостановку финопераций, связанных с терроризмомИнтерфаксвчера в 06:56МВД и ФСБ дадут право блокировать денежные переводы без суда на 10 днейРБКвчера в 09:42В России хотят блокировать счета граждан, готовящих несогласованные митингиПолитсоветвчера в 04:20Показать ещёОценить2,9KПоделиться