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ФСБ и МВД предложили дать право блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому счета и банковские карты россиян смогут блокировать на десять дней во внесудебном порядке.
Коммерсантъ
О блокировке операции в течение 24 часов силовики должны будут сообщить Генеральной прокуратуре.
РБК
Главным критерием противоправного денежного перевода станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний», пояснили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга.
РБК
По истечении 10 дней блокировка может продолжить действовать, но только по решению суда.
БИЗНЕС Online

С чего всё началось

Законопроект с соответствующими изменениями разработал
 Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.

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Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан
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