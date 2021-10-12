Иммунолог Крючков посоветовал перед ревакцинацией от COVID-19 проверить противопоказания

Если состояние здоровья человека за полгода не изменилось, то реакция на ревакцинацию, скорее всего, будет такой же, как и на первичную прививку, продолжил Крючков.