В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведение потребовалось в связи с использованием счетов или электронных кошельков, открытых на короткое время на подставных лиц для совершения ряда преступлений.
Опубликованные 166 имен новых граждан Черногории представляют собой список из 48 заявителей и 118 членов их семей, получивших гражданство в 2020-2021 гг. В списке встречаются российские и украинские имена и фамилии, а также граждане Китая, США и других стран.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.