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ФСБ и МВД предложили дать право блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому счета и банковские карты россиян смогут блокировать на десять дней во внесудебном порядке.
Коммерсантъ
В пояснительной записке к документу отмечается, что нововведение потребовалось в связи с использованием счетов или электронных кошельков, открытых на короткое время на подставных лиц для совершения ряда преступлений.
Национальная служба новостей
Отмечается, что внесудебная блокировка будет действовать только 10 дней.
Профиль
Информацию о приостановлении операций по счетам и отмене блокировки органы внутренних дел и ФСБ должны передавать в Росфинмониторинг.
Известия

С чего всё началось

Законопроект с соответствующими изменениями разработал
 Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.

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