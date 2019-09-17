с чего всё началось

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с экстремизмом и незаконными формированиями в России.

За год ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Общество Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве 3 августа.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.

Политика Путин обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин во вторник посетит кризисный центр МЧС России.

Политика Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Политика Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экономика Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.

Политика Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Армия и оружие The National Interest сообщил, что Польша готовится к войне с Россией Польша ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A, заявил обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин.

Космос Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.

Шоу-бизнес Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Происшествия В Кабуле по меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта По меньшей мере 22 человека погибли, 38 получили ранения при взрыве, совершенном во вторник в Кабуле террористом-смертником, сообщила полиция столицы Афганистана.

Футбол «Уфа» в шутку предложила РПЛ сменить логотип "Уфа" предложила Российской премьер-лиге сменить логотип, опубликовав в своем Twitter вариант новой эмблемы турнира.

Политика В ООН назвали способ объединения Украины Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество.

Футбол Кашчелан назвал тренера «Тамбова» Григоряна слабаком В РПЛ Кашчелан выходил также вместе с "Тосно" и "Тамбовом", однако перед текущим сезоном был забракован главным тренером клуба Александром Григоряном, после чего и перебрался в "Балтику".

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей болезни Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.

Экономика АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.