Политика
ИзвестияФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны. Об этом 17 сентября сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных журналу «Полиция России».
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в 17 регионах страны, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в ведомственном журнале «Полиция».РБК02:20
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