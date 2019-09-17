с чего всё началось

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны. Об этом 17 сентября сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных журналу «Полиция России».

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Происшествия Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Происшествия В Красноярске сгорела семья прокурора В результате пожара в жилом доме, расположенном в Красноярске, погиб прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Авто На заводе в Тульской области выпустили первые Haval F7x На заводе Great Wall в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.

Политика Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается от любых переговоров с Соединенными Штатами, сообщает Associated Press.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Происшествия В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Политика В крымском парламенте прокомментировали идею переименовать полуостров Речь идет о предложении, прозвучавшем от руководителя региональной национально-культурной автономии греков Ивана Шонуса, присвоить полуострову Крым дополнительное историческое название «Таврида», Правда, он же сам и отметил, что крымское общество к такому пока не готово.

Театры Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.

Происшествия В Тюмени ограбили отделение банка «Открытие» Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени.

Происшествия Просят отпустить. Генпрокуратура заступилась за арестованных медиков Напомним, российские врачи 15 сентября написали открытое письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная Медицинская Палата» Леониду Рошалю, в котором попросили изменить меру пресечения для вице-президента Ассоциации флебологов и директора центральной районной больницы Максима Кудыкина, а также хирурга скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина.

Политика Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".

Здоровье В России могут ввести мораторий на редактирование генома Председатель Этического комитета Минздрава России Сергей Куцев принял сегодня участие в форуме по биомедицинским технологиям «Биотехмед – 2019», где сообщил о намерении российских генетиков обратиться к главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой с просьбой о моратории на проведение экспериментов по редактированию генома.

Энергетика «Газпром» заставили поставлять газ через Украину Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.