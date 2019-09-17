с чего всё началось

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны. Об этом 17 сентября сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных журналу «Полиция России».

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

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Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

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