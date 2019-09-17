Политика
ИзвестияФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны. Об этом 17 сентября сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных журналу «Полиция России».
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в 17 регионах страны, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в ведомственном журнале «Полиция».РБК02:20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зараза расползается». Ветеран «Альфы» о выявленных в 17 регионах ячейках ИГ
Национальная служба новостей02:43
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Футбол
Мамаев может продолжить карьеру за границей
Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал о будущем игроков после освобождения.
Газета.Ru 03:42
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Армия и оружие
Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.
RT на русском 05:16
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Космос
Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет «Протон-М» до завершения их производства
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время форума "Армия-2018" сообщил, что производство ракет "Протон-М" завершится в конце 2020 - начале 2021 года.
ТАСС вчера в 18:02
Футбол
Каррера дал характеристику Глушакову как человеку
Спорт-Экспресс вчера в 03:30
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Футбол
Каррагер и Невилл разнесли защитников «Сити». Отаменди и Стоунз очень плохо играют вместе
Каррагер и Невилл просто уничтожали пару Отаменди-Стоунс в эфире MNF в понедельник ночью.
Sports.ru 05:37
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва вчера в 06:38
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Во вторник, 17 сентября, в Петербурге состоится свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Piter.tv 04:04
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru вчера в 08:44
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Экономика
Минфин представил очередную «пенсионную реформу»
Основными элементами предлагаемого пенсионного продукта называются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые льготы для бизнеса и физлиц, решивших присоединиться к новой системе.
Наша версия вчера в 00:57
Происшествия
В Москве женщина сбросила с моста двоих детей
Российская газета 03:52
Политика
Песков рассказал, что Путин в курсе резонансных дел
Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.
ТАСС 05:20
Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
Инициатива по приданию Крыму второго названия Таврида рассматриваться не будет, заявил кандидат на пост спикера крымского парламента второго созыва Владимир Константинов.
Lenta.ru 04:16
Политика
В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск
В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com вчера в 01:05
Здоровье
Врачей могут начать штрафовать уже с октября
Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.
Инвест-Форсайт вчера в 16:24
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия вчера в 12:35
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48