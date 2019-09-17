Политика
Журналистская правдаФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Всего за первое полугодие 2019 года было выявлено 972 преступления террористического характера.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ и МВД в 2019 году выявили и пресекли деятельность законспирированных ячеек «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) в 17 регионах страны, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в ведомственном журнале «Полиция».РБК02:20
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«Зараза расползается». Ветеран «Альфы» о выявленных в 17 регионах ячейках ИГ
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