с чего всё началось

Всего за первое полугодие 2019 года было выявлено 972 преступления террористического характера.

ФСБ и МВД за год выявили террористические ячейки в 17 регионах России

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