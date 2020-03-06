Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

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Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
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Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
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Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
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У коронавируса выделили два подтипа

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Корабли проекта 20380 являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам.
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Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
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Как сообщают «Известия», предложение министерства финансов России повысить страховые взносы для ИП приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса.
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