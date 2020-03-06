Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

Lenta.ru04:17

Гендиректора компании в Подмосковье и его советника обвинили в хищении 3 млрд руб

РИАМО04:00

Глава «Строй Групп» арестован за хищение 3 млрд руб. при исполнении ГОЗ

Интерфакс02:59

СК обвинил двух работников строительной компании в хищении 3 млрд рублей

RT на русском03:11

В Подмосковье арестованы двое бизнесменов по делу о хищении 3 млрд рублей

ТАСС03:00

Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении ₽3 млрд на оборонзаказе

РБК03:38

Глава стройфирмы в Подмосковье похитил 3 млрд рублей на оборонзаказе

РИА Новости02:56
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Авто

В РФ появилась «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross

Новые автомобили 04 марта в 08:59
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
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В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Экономика

Бумаги TCS Group стали лидерами падения на Московской бирже

К полудню было совершено более 5000 сделок с акциями TCS Group на общую сумму более 174 млн руб. Пиковый объем сделок за минуту произошел в 11:10 мск и превысил 11,3 млн руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
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Космос

SpaceX планирует отправить трех туристов на МКС в следующем году

Частные граждане уже летали на МКС, но все они стартовали на российском космическом корабле «Союз».
ГЛАС.RU 03:22
Финансы

Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу, 6 марта, уменьшился на 1,67% и составил 2769,66 пункта.
Взгляд.ру 02:11
Футбол

Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

РБК вчера в 01:32
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Финансы

Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей

Руководство биржи довольно результатами, радуются и акционеры: ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли, или 7,93 руб. на акцию.
Вести.Ru 04:32
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Газета.Ru 04:04
Политика

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Общество

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Дождь вчера в 13:35
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru вчера в 11:01
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Коммерсантъ 03:21
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 03:52
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Происшествия

В Казани при падении строительной люльки погибли два человека

RuNews24.ru вчера в 15:12
Футбол

Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 04:54
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Общество

Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
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Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
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Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет на экраны осенью

Премьера отечественного сериала с оригинальным сюжетом «Шерлок в России», главные роли в котором поделили Максим Матвеев и Константин Богомолов, выйдет на экраны осенью 2020 года.
REGNUM 01:42
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
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