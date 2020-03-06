Происшествия
КоммерсантъФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Авто
В РФ появилась «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Общество
В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Экономика
Бумаги TCS Group стали лидерами падения на Московской бирже
К полудню было совершено более 5000 сделок с акциями TCS Group на общую сумму более 174 млн руб. Пиковый объем сделок за минуту произошел в 11:10 мск и превысил 11,3 млн руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Космос
SpaceX планирует отправить трех туристов на МКС в следующем году
Частные граждане уже летали на МКС, но все они стартовали на российском космическом корабле «Союз».
Финансы
Московская биржа открылась снижением
Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу, 6 марта, уменьшился на 1,67% и составил 2769,66 пункта.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Финансы
Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей
Руководство биржи довольно результатами, радуются и акционеры: ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли, или 7,93 руб. на акцию.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
Политика
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
Общество
Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Красноярский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Из-за распространения нового типа коронавируса Красноярский экономический форум (КЭФ) перенесен на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе губернатора края Александра Усса.
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Происшествия
В Казани при падении строительной люльки погибли два человека
Футбол
Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Происшествия
В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона
В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Общество
Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Общество
В Москве простились с мужем блогера Диденко
28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
Кино
Сериал «Шерлок в России» выйдет на экраны осенью
Премьера отечественного сериала с оригинальным сюжетом «Шерлок в России», главные роли в котором поделили Максим Матвеев и Константин Богомолов, выйдет на экраны осенью 2020 года.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).