Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Отмечается, что подозреваемые путем заключения фиктивных контрактов выводили средства на счета аффилированных юридических лиц. По данным ФСБ, в состав преступной группы входили гендиректор ООО СК "Строй Групп" Павел Бабаев и его советник Константин Лобода.
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