Экономика
РБКФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
В пресс-службе ФНС подтвердили РБК факт обысков, не уточнив детали. Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
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с чего всё началось
В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.РБК04:59
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Налоговики и сотрудники ФСБ начали обыски у крупнейшего в России производителя батарей
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