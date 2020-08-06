Экономика
РБКФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
В пресс-службе ФНС подтвердили РБК факт обысков, не уточнив детали. Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
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Политика
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием россиян под Минском, сообщает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 04:29
Игры
Разработчики Mafia: Definitive Edition рассказали о графике ремейка
Разработчики Mafia: Definitive Edition из Hangar 13 в своём очередном посте рассказали об арт-дизайне и графике ремейка, а также показали концепт-арты, которые легли в его основу.
Игромания.ру 05:28
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВ вчера в 08:33
Здоровье
Невролог дал рекомендации для отсрочки болезни Альцгеймера
Невролог Элен Мхитарян рассказала, что от болезни Альцгеймера никто не застрахован, но есть простые способы, чтобы отсрочить возникновение недуга, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 05:15
Политика
В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской
В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
Общество
Роструд составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий
По данным за июль на самую высокую зарплату могут рассчитывать механики, горняки и капитаны.
АБН 04:10
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Общество
Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Экономика
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Москва, 6 августа 2020, 12:39 — REGNUM Правительство России дополнительно направит 11,8 млрд рублей на поддержку многодетных семей.
REGNUM 05:39
Экономика
Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли
Министерство финансов России выступил за сокращение бюджета на развитие госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» в 2021–2023 годах на 67,5 млрд рублей.
Известия вчера в 00:57
Политика
Источник, близкий к ЧВК, раскрыл маршрут задержанных в Минске россиян
Источник добавил, что россияне не располагали информацией, в каком именно ливийском порту они будут выполнять задание - о задачах, поставленных перед сотрудниками «МАР», те узнают уже по прибытии в нужную страну.
Ридус 05:49
Общество
В Роскачестве повторно проверили сосиски «Молочные»
Сосиски марки «Дымов» подтвердили право на Знак качества от Роскачества, могут претендовать на него и сосиски «Клинские», где теперь не нашли следов антибиотиков.
REGNUM 04:12
Происшествия
Две женщины умерли от коронавируса в Калининградской области
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 131 397 человек, из них выявлено 2 958 случаев заражения (2 389 человек выздоровели), умерли 53, остаются под медицинским наблюдением 303 человека.
Каскад 05:33
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM вчера в 17:00
Футбол
Карпин рассказал, чему научился после ухода из «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что после ухода из московского «Спартака» ему удалось перезапустить свою карьеру.
RT на русском 04:32
Культура
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ вчера в 13:58
Футбол
«Интер» объявил о переходе Санчеса. Футболист достался клубу бесплатно
Как сообщает пресс-службу "Интера", футболист достался клубу бесплатно.
Вести.Ru 05:45
Гаджеты
В России стартовали продажи первого маршрутизатора Huawei Wi-Fi 6+
Компания Huawei объявила о начале продаж в России серии маршрутизаторов Huawei WiFi AX3, получивших поддержку стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).
iXBT.com 04:53
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Наука
Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии
«Интересно, что изменения климата и состава атмосферы увеличили скорость поглощения углекислого газа деревьями», – сказал Адриен Финци, профессор биологии Бостонского университета и соавтор исследования.
ToDay News Ufa 05:54
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Футбол
«Ньюкасл» заинтересовался футболистом «Зенита» стоимостью 16 млн евро
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вильмара Барриоса в 16 млн евро.
АБН 04:56
Происшествия
В Калининграде начались слушания по делу о смерти младенца в роддоме
Суд в Калининграде начал слушания по существу по делу врачей, обвиненных в смерти младенца в роддоме в ноябре 2018 года.
BFM.ru 05:09
Экономика
«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями.
Вести.Ru 03:33
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
РИА Новости 04:07
Экономика
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
ТАСС 05:36