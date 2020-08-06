В пресс-службе ФНС подтвердили РБК факт обысков, не уточнив детали. Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

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