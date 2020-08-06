ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании "Роскат" сумма на общую сумму около 2 млрд. руб. РБК направил запросы в ЦОС ФСБ России, в региональные управления ФСБ. В группе Forte не ответили на звонок РБК.В источнике
С чего всё началось
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
В пресс-службе ФНС подтвердили РБК факт обысков, не уточнив детали. Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК04:59
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