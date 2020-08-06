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РБК
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании "Роскат" сумма на общую сумму около 2 млрд. руб. РБК направил запросы в ЦОС ФСБ России, в региональные управления ФСБ. В группе Forte не ответили на звонок РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В пресс-службе ФНС подтвердили РБК факт обысков, не уточнив детали. Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК04:59
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

ФСБ провело обыски в офисе производителя батарей «Forte»

ГЛАС.RU06:18
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБК04:59
Фонтанка.Ру

ФСБ и налоговики взялись за тёпленькое. У крупнейшего производителя батарей идут обыски

Фонтанка.Ру05:50
Коммерсантъ Ростов-на-Дону

В ростовском офисе производителя батарей Forte проводят обыски

Коммерсантъ Ростов-на-Дону05:49
Право.ру

РБК: ФСБ и ФНС пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Право.ру05:47
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянуло ФСБ

Donnews.ru05:47
Forbes

ФСБ и налоговики устроили обыски в офисах крупнейшего производителя батарей

Forbes06:08

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru06:14
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RT на русском05:55
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

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РИА Новости04:31
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В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

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Вести.Ruвчера в 09:06
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Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

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Взгляд.ру06:06

Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru23:10
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