ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании "Роскат" сумма на общую сумму около 2 млрд. руб. РБК направил запросы в ЦОС ФСБ России, в региональные управления ФСБ. В группе Forte не ответили на звонок РБК.