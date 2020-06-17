Общество
Газета.RuФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция. Об этом порталу Ura.Ru сообщили два источника в силовых структурах.
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«Я не страшливый, не боязливый»: отец Сергий — про захват Среднеуральского монастыря
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