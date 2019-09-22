Происшествия

ВедомостиВедомостиФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Титов попросит Верховный суд объяснить трактовку закона об амнистии капиталов

ПРАЙМ06:42

«Ведомости» узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

Интерфакс01:22

СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена

РБК03:18

ФСБ использовала декларацию об амнистии капитала против бизнесмена. Власти обещали, что этого не будет

Дождь02:53

ФСБ использовала в уголовном деле декларацию об амнистии капитала подозреваемого

Эхо Москвы04:01

«Ведомости»: ФСБ использовала изъятую декларацию об амнистии для доказательства вины предпринимателя

Коммерсантъ04:04

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Ведомостивчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:52, Вашингтон
Политика

Встреча глав России и Украины необходима, считает помощник Зеленского

Помощник главы украинского государства Андрей Ермак считает важным, чтобы личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась.
РИА Новости 06:05
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Путешествия

Банкротство Thomas Cook на затронуло принадлежащий ему «Библио-Глобус»

Банкротство старейшего британского туроператора Thomas Cook не сказалось на работе принадлежащей ему российской компании "Библио-Глобус", она выполнит все обязательства перед туристами, сообщили в пресс-службе турфирмы.
Интерфакс 06:03
Происшествия

В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил пьяного мужчину

В Екатеринбурге неизвестный водитель на "Хендай Солярис" сбил пьяного мужчину. ДТП произошло 21 сентября рядом с домом №2 на улице Баумана.
Накануне.Ru вчера в 05:16
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Хоккей

Вратарь «Витязя» Ежов отразил 49 бросков из 51 в игре со СКА

Вратарь парировал 49 бросков из 51. За второй и третий периоды Ежов отразил в общей сложности 35 бросков.
Sports.ru вчера в 13:13
Политика

Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети

Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
РИА Новости 05:16
Спорт

Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Авто

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Армия и оружие

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Политика

Нарышкин назвал чушью расследование о всемогущей российской разведке

На просьбу журналиста прокомментировать расследование портала Yahoo News, Нарышкин назвал «чушью» звучавшие там заявления.
Lenta.ru 06:05
Политика

Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.
РБК 06:23
Здоровье

Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Кино

«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Технологии

Haval и Xiaomi объявили о стратегическом партнерстве

Движок 06:28
Космос

Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

В Роскосмосе заявили, что расскажут NASA, почему в космическом корабле "Союз МС-09" появилось отверстие, сразу после завершения официального расследования, пишет "Интерфакс".
РЕН ТВ 05:53
Здоровье

Как правильно жевать жвачку, рассказали врачи

Чем может быть полезна жвачка, как правильно ее выбрать и как жевать, объясняют эксперты.
Волгоградская правда вчера в 23:46
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Происшествия

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

РБК вчера в 19:20
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Кино

Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Экономика

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 5:0

«Зенит» на своем поле обыграл казанский «Рубин» в 10-м туре чемпионата РПЛ со счетом 5:0.
Интересант 21 сентября в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное