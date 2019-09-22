Происшествия

ВедомостиВедомостиФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
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с чего всё началось

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

СМИ узнали о первом применении декларации об амнистии против бизнесмена

РБК03:18

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Ведомостивчера в 17:13

ФСБ использует декларацию об амнистии капитала в качестве доказательства в уголовном деле Валерия Израйлита

Эхо Москвы03:02

Силуанов обещал, но... ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле - СМИ

Царьград01:49

«Ведомости» узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

Интерфакс01:22

СМИ: Против главы «Усть-Луги» использовали его декларацию по амнистии капитала

ПРАЙМвчера в 21:49

ФСБ использовала декларацию об амнистии капитала против бизнесмена. Власти обещали, что этого не будет

Дождь02:53
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Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

РИА Новости вчера в 21:11
Общество

В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Экономика

Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»

Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Армия и оружие

В США назвали худший самолет Второй мировой войны

Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06
Религия

РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника

Газета.Ru вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия

Охранники жестоко избили посетителей ТЦ «Галерея» в центре Петербурга

iReactor 03:43
Единоборства

Дастин Порье хочет вместо Хабиба провести бой с Фергюсоном 14 декабря

Напомним, что ранее Джастин Гэтжи заявлял о готовности стать запасным бойцом для поединка Фергюсон-Нурмагомедов при достаточном уровне оплаты.
Allboxing.ru 02:57
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Политика

Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей

Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Армия и оружие

Генерал США пожаловался на действия ВМФ России в Черном море

Газета.Ru 02:59
Транспорт

Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными

Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Происшествия

В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки

Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
ТАСС 02:03
Происшествия

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 19:20
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 17 сентября в 02:02
Происшествия

По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение

Телеканал UTV 02:08
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Российская газета 03:25
Космос

Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную

Взгляд.ру вчера в 20:40
Происшествия

В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

Российская газета 02:56
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Происшествия

Китайская девочка погибла при попытке повторить эксперимент из Сети

Девочка-подросток из КНР умерла во время попытки сделать попкорн по инструкции, показанной в сети Интернет.
Discover24 вчера в 05:09
Общество

Голодовку объявили сотрудники краевого БТИ на Камчатке

Сотрудники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) Камчатки объявили голодовку.
REGNUM вчера в 19:21
Происшествия

Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом

Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
Lenta.ru вчера в 06:54
Политика

Отношения США и России дошли до опасной черты, заявил эксперт

Главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби заявил, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до опасной черты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:36
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
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