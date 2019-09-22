Происшествия
ВедомостиФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
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с чего всё началось
ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия
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Происшествия
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Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
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Газета.Ru вчера в 20:19
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Правила расчета транспортного налога изменились в РФ
Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
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Коммерсантъ вчера в 18:10
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Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
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В селе Озерное Саратовской области в результате пожара в частном доме сгорели четыре человека.
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
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Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
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