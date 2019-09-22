Происшествия

ВедомостиВедомостиФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
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с чего всё началось

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
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ФСБ использовала в уголовном деле декларацию об амнистии капитала подозреваемого

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«Ведомости» узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

Интерфакс01:22

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