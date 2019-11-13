Управление ФСБ России прикрыло крупный канал поставки наркотиков через даркнет - анонимный сегмент интернета. В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазина, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

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