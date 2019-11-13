Происшествия
Российская газетаФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Управление ФСБ России прикрыло крупный канал поставки наркотиков через даркнет - анонимный сегмент интернета. В результате спецоперации были изъяты запрещенные вещества на сумму 650 миллионов рублей из крупного онлайн-магазина, который рассылал заказы по территории от Петербурга до Томска.
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Общество
«ВКонтакте» даст возможность ставить дизлайки
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможности ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям, объявили на проходящей в Москве конференции VK Content Day, передает корреспондент РБК.
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет уникальный истребитель Су-57Э в Дубае
Рособоронэкспорт представит новейший истребитель Су-57Э на выставке Dubai Airshow, об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Футбол
Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов
Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Происшествия
Доцент Соколов дал следствию полные показания на себя
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк и реконструктор Олег Соколов отказался от гарантированного ему статьёй 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого.
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча
Происшествия
Задержан четвёртый подозреваемый по делу о перестрелке под Ростовом
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, причастных к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Общество
Маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Кино