Происшествия
ВедомостиФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина
При перевозке и сбыте наркотиков задержаны семь сотрудников этого интернет-магазина, выполнявших функции курьеров.
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Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
На Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
РИА Новости 08:25
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
iReactor 02:46
Общество
В Россию придет зимнее бабье лето
Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Lenta.ru 07:27
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Кино
Промо-кадры «Ведьмака» от Netflix
Портал FarFarAway опубликовал промо-кадры из сериала «Ведьмак». Релиз «Ведьмака» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 06:36
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск из-за педофилии
Экс-судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по обвинению в педофилии.
Московский Комсомолец 02:49
Гаджеты
Компания Honor представила смартфон с ночным режимом на «фронталке»
Компания Honor представила новый смартфон. Он называется Honor 20S и имеет в своем арсенале спецрежим для ночной съемки селфи.
7 новостей 09:12
Экономика
В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое
Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.
Lenta.ru 09:03
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
SpeedMe 11 ноября в 13:02
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
RT на русском 08:33
Политика
Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР
Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.
Телеканал 360° 08:25
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Происшествия
Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье
В аэропорту «Внуково» перед вылетом за границу задержали третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
BFM.ru 07:10
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Интерфакс вчера в 07:34
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском 09:21
Политика
Сотрудницу Госдепа подозревают в фальсификации обложки Time с ее лицом
Сотрудницу госдепартамента США Мину Чан уличили в том, что она приукрасила свое резюме и сфальсифицировала обложку журнала Time со своим лицом.
Газета.Ru 05:56
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Общество
Вильфанд оценил данные об аномальных холодах в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал данные о наступающих на Россию аномальных холодах.
Газета.Ru 08:10
Экономика
Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году
Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
РБК 08:29
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54