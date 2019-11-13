Происшествия

RT на русскомRT на русскомФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

ФСБ изъяла у крупнейшего интернет-магазина наркотики на 650 млн рублей

RT на русском03:36

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета02:25

Более 400 кг наркотиков изъяли у интернет-магазина в России

Телеканал 360°01:59

ФСБ сообщила об изъятии 440 кг наркотиков на 650 млн руб. в одном из магазинов даркнета

Коммерсантъ02:16

ФСБ изъяла в даркнете 440 килограммов наркотиков

РИА Новости02:06

ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 кг наркотиков на 650 млн руб

РБК02:22

ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков

ТАСС01:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон

ФСБ разгромила интернет-магазин с наркотиками на 650 миллионов рублей

Вести.UZ03:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия

Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Здоровье

В России в разы подорожают медсправки на водительские права

Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Армия и оружие

Армейская авиация РФ расширяет территории патрулирования в Сирии

Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования на севере Сирии.
РЕН ТВ вчера в 21:20
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Экономика

Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Происшествия

Мать историка Соколова рассказала о сыне и его молодой возлюбленной

Людмила рассказала, что раньше сын часто приходил за советом, поскольку его молодая возлюбленная регулярно «закатывала скандалы» из ревности к дочерям историка от первого брака.
Аргументы недели вчера в 11:10
Футбол

Из «Ростова» могут уйти Карпин и шесть игроков

Одно из главных спортивных изданий страны «Спорт-экспресс» сообщает о финансовых проблемах ростовского клуба.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:16
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Происшествия

Фигурантов дела об угрозах судье подозревают в экстремизме

Менее получаса назад в здание Следственного комитета для допроса доставили Алексея Вересова, который, как считают сыщики, угрожал судье Мосгорсуда.
РЕН ТВ вчера в 05:46
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Наука

Физическая активность может предотвратить деменцию

Pravda.Ru 03:27
Игры

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Армия и оружие

Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии

Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.
Актуальные Новости 00:31
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика

Лукашенко впервые за 3 года выехал на Запад

Первый за последние 3 года визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Евросоюз завершится встречами с лидерами Австрии – президентом Александром Ван дер Белленом, а также экс-канцлером Себастьяном Курцем, который после скандальной отставки с поста главы правительства возглавил Австрийскую народную партию.
Век вчера в 04:17
Политика

Трамп вновь пригрозил Китаю повышением торговых пошлин

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ожидает оперативного заключения торговой сделки с КНР.
NewInform 03:10
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре

Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Дни24 04:15
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Происшествия

Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным

Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Известия вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное