Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

Футбол Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.

Политика Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

Общество Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Экономика Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.

Культура HBO может возродить сериал «Друзья» Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.

Армия и оружие Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.

Политика Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Кино Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.

Экономика Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Авто Hyundai представит прототип нового кроссовера Hyundai Tucson На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Hyundai представит новый концептуальный вседорожник SUV Concept.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Политика Украина выполнила свою главную миссию по проекту «Северный поток — 2» Украина продолжит борьбу против проекта «Северного потока — 2» даже после его запуска, заявил вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

Шоу-бизнес Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.

Происшествия В Перми плачущий ребенок сбежал из детского сада в одних трусах Частный детский сад «Маленькая страна» в Перми ребенок сбежал с «тихого часа» в одних трусах. Видео инцидента «гуляет» в социальных сетях.

Политика Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.

Армия и оружие В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.

Недвижимость Цены на апартаменты в Москве достигли исторического максимума Стоимость апартаментов массового сегмента достигла 182 тыс. руб. за 1 кв. м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек такого формата.