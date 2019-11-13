Происшествия

RT на русскомRT на русскомФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.
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ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших в России онлайн-магазинов наркотиков

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Эксперт прокомментировал задержание ФСБ партии наркотиков в даркнете

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ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков

ТАСС01:51

ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 кг наркотиков на 650 млн руб

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Коммерсантъ02:16

ФСБ изъяла в даркнете 440 килограммов наркотиков

РИА Новости02:06

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Газета.Ru05:20
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ФСБ разгромила интернет-магазин с наркотиками на 650 миллионов рублей

Вести.UZ03:23
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