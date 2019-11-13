Происшествия
RT на русскомФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.
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Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Перед началом рассмотрения законопроектов, депутаты от "Оппозиционной платформы" заблокировали трибуну, не дав главе Минэкономики Украины Тимофею Милованову представить правительственный проект закона об отмене моратория.
РИА Новости 06:07
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 05:45
Культура
HBO может возродить сериал «Друзья»
Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
Армия и оружие
Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек
Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Политика
Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
iReactor 02:46
Экономика
Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
ТАСС вчера в 16:07
Футбол
«Невызов Ракицкого в сборную — это не только политика. Никто не понял его заявления». Реакция из Украины на заявление защитника «Зенита»
На прошлой неделе защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.
Матч ТВ 04:46
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Авто
Hyundai представит прототип нового кроссовера Hyundai Tucson
На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Hyundai представит новый концептуальный вседорожник SUV Concept.
Новые автомобили 02:40
Единоборства
Противник Лобова избил двух мужчин в туалете
Sport24.ru 02:56
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика
Украина выполнила свою главную миссию по проекту «Северный поток — 2»
Украина продолжит борьбу против проекта «Северного потока — 2» даже после его запуска, заявил вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».
REGNUM вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru 05:59
Происшествия
В Перми плачущий ребенок сбежал из детского сада в одних трусах
Частный детский сад «Маленькая страна» в Перми ребенок сбежал с «тихого часа» в одних трусах. Видео инцидента «гуляет» в социальных сетях.
Регион online 07:40
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.
REGNUM вчера в 01:38
Армия и оружие
В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России
Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Телепрограмма 00:36
Недвижимость
Цены на апартаменты в Москве достигли исторического максимума
Стоимость апартаментов массового сегмента достигла 182 тыс. руб. за 1 кв. м, что стало рекордным уровнем за всю историю новостроек такого формата.
РБК 03:06
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06