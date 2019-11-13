Происшествия
RT на русскомФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:58, Ашберн
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу о перестрелке на ростовском хуторе
В Ростовской области задержан четвертый подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов, в которой погибли пять человек.
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Политика
Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
Экономика
Чужими руками: украинцы «решат», скупят ли их земли иностранцы
Объясняется инициатива очень просто: мол, в самых продвинутых странах давно существует рынок земли.
Авто
Самым безопасным автомобилем оказался Mazda CX-30
Новый кроссовер Mazda CX-30 получил высшую оценку безопасности – пять звезд.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
Кино
Netflix опубликовал новые кадры из «Ведьмака»
Кинокомпания Netflix опубликовала новые кадры из сериала «Ведьмак». На них актриса Аня Чарлотра предстает в образе Йеннифэр.
Армия и оружие
Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи двух детей в Солнечногорске
Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье "похищение двух и более несовершеннолетних лиц" по факту пропажи в Солнечногорске двух детей 11 и 12 лет.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Происшествия
Под Самарой в ДТП погиб замгендиректора РКЦ «Прогресс»
Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в структуру Роскосмоса) Вадим Небога погиб в автоаварии.
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Общество
Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки»
Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.
Политика
Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Общество
До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Общество
Эксперт оценил идею сократить период эксплуатации шипованной резины
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.