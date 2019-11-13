Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

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