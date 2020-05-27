Общество

ИзвестияИзвестияФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. Об этом сообщается в релизе службы в среду, 27 мая.
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ФСБ пресекла деятельность 13 подпольных оружейных мастерских в нескольких регионах России — видео

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ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских

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ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских

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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

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ФСБ изъяла у подпольных оружейников «Винторезы» и новейшие АК-12

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Волна арестов нелегальных оружейников зацепила и Крым (ВИДЕО)

КИА07:30
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Общество

Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году

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Общество

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В Роспотребнадзоре заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных.
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Названа причина развода Гагариной

Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Реакция общественности на эпидемию коронавируса нового типа преувеличена, поскольку на самом деле это острое респираторное заболевание (ОРЗ) с минимальной смертностью.
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Происшествия

СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
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На режиссерскую версию «Лиги справедливости» Снайдера выделят $30 млн

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Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом

Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Кино

На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание

На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Общество

Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
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Происшествия

Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
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В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину

Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину из-за несогласия с увольнением не является для Кремля главным вопросом в настоящее время.
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О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
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Писарев объяснил поведение Гулиева синдромом самоизоляции

Экс-наставник молодежной сборной РФ по футболу Николай Писарев отреагировал на инцидент с переведенным за неподобающее поведение в "Спартак-2" Аязом Гулиевым, информирует "Чемпионат".
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Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
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Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
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30 сотрудников и пациентов Урюпинского ПНИ заболели коронавирусом

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Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
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В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Мосгорсуд признал законным арест основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.
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На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета

Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
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ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду

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Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассорилась с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулевой после публикации в журнале Starhit статьи о ее сыне Александре.
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