Общество
ИзвестияФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. Об этом сообщается в релизе службы в среду, 27 мая.
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Общество
Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году
На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии.
Эхо Москвы 25 мая в 14:31
Общество
Роспотребнадзор: кошки не могут заразить человека коронавирусом
В Роспотребнадзоре заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашних животных.
Вечерние Ведомости 08:57
Шоу-бизнес
Названа причина развода Гагариной
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал преувеличенной реакцию на эпидемию коронавируса
Реакция общественности на эпидемию коронавируса нового типа преувеличена, поскольку на самом деле это острое респираторное заболевание (ОРЗ) с минимальной смертностью.
Rambler News Service 08:02
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК вчера в 14:42
Кино
«Завораживающий абсурд»: первые отзывы критиков на сериал «Космические войска»
В сети появились первые отзывы на «Космические войска» — новый сериал одного из создателей культового американского «Офиса».
Киноафиша России 05:20
Здоровье
Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом
Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Общество
Собянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Политика
В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину
Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину из-за несогласия с увольнением не является для Кремля главным вопросом в настоящее время.
Новый День 08:33
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Футбол
Писарев объяснил поведение Гулиева синдромом самоизоляции
Экс-наставник молодежной сборной РФ по футболу Николай Писарев отреагировал на инцидент с переведенным за неподобающее поведение в "Спартак-2" Аязом Гулиевым, информирует "Чемпионат".
ProstoProSport 09:01
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
Общество
Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает допустимым убивать людей, чтобы отстаивать честь и достоинство.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
30 сотрудников и пациентов Урюпинского ПНИ заболели коронавирусом
За сутки выписаны 133 пациента, поступило 174, с подтвержденной коронавирусной инфекцией в стационарах 1271 человек, в том числе 57 детей.
МТВ онлайн 08:31
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Политика
В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
RT на русском 07:32
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Мосгорсуд признал законным арест основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.
ТАСС 08:51
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Футбол
ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
КП - Ростов-на-Дону 08:38
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова
Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассорилась с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулевой после публикации в журнале Starhit статьи о ее сыне Александре.
Что происходит 07:34