Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. Об этом сообщается в релизе службы в среду, 27 мая.

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

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