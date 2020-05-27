Общество

ИзвестияИзвестияФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. Об этом сообщается в релизе службы в среду, 27 мая.
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