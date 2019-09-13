Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК. Речь идет об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

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