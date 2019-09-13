Запрос был направлен по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года, но ответ на него до сих пор не получен, сообщает РБК. С почтовых сервисов этих компаний могли отправлять ложные сообщения о минировании.

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

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