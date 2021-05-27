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ФСБ констатировала остановку работ по возведению рва на украинской границе

Процесс наблюдения за деятельностью Украины ведется с 2014 года. Киев планировал возвести многоуровневую защиту. На этот проект уже было потрачено около 2 миллиардов гривен, сообщил ранее глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.В источнике

С чего всё началось

В ФСБ оценили темпы строительства Киевом «Стены» на границе с Россией

Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
РИА Новости02:30

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Замглавы ФСБ рассказал о наблюдении за роющей ров на границе Украиной

Lenta.ru03:15

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Московский Комсомолец03:26

В ФСБ заявили об остановке строительства Украиной «стены» на границе с Россией

Комсомольская правда03:23

ФСБ отметила провал строительства «стены Яценюка» на Украине

Взгляд.ру03:47

В ФСБ рассказали о строительных работах Украины на границе с Россией

RT на русском02:55

ФСБ: у Украины кончились деньги на строительство рвов на границе с РФ

РЕН ТВ02:35

В ФСБ оценили темпы строительства Киевом «Стены» на границе с Россией

РИА Новости02:30
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Чемпионатвчера в 07:15

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РИА Новостивчера в 12:44