ФСБ констатировала остановку работ по возведению рва на украинской границе
Процесс наблюдения за деятельностью Украины ведется с 2014 года. Киев планировал возвести многоуровневую защиту. На этот проект уже было потрачено около 2 миллиардов гривен, сообщил ранее глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.В источнике
С чего всё началось
В ФСБ оценили темпы строительства Киевом «Стены» на границе с Россией
Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
РИА Новости02:30
В ФСБ заявили об остановке строительства Украиной «стены» на границе с Россией
Комсомольская правда03:23