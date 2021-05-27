Процесс наблюдения за деятельностью Украины ведется с 2014 года. Киев планировал возвести многоуровневую защиту. На этот проект уже было потрачено около 2 миллиардов гривен, сообщил ранее глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко.

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С чего всё началось В ФСБ оценили темпы строительства Киевом «Стены» на границе с Россией Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. РИА Новости 02:30