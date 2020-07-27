При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице. Также в Подмосковье задержали брата убитого.

с чего всё началось

При осмотре у террориста обнаружили автомат Калашникова, гранаты, а также вещественные доказательства его связи с эмиссарами МТО в Сирии. Как сообщают в ФСБ, член террористической организации готовился совершить массовый расстрел людей в Москве.

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