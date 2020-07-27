Происшествия

RT на русскомRT на русскомФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

При осмотре у террориста обнаружили автомат Калашникова, гранаты, а также вещественные доказательства его связи с эмиссарами МТО в Сирии. Как сообщают в ФСБ, член террористической организации готовился совершить массовый расстрел людей в Москве.
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с чего всё началось

ФСБ предотвратила теракт в Москве

При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице. Также в Подмосковье задержали брата убитого.
РИА Новости06:18

Подробнее о событии

Брат убитого в Химках террориста сам сообщил о нем в полицию

Интерфакс06:42

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

RT на русском09:28

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

РИА Новости08:47

О готовившем теракт в Москве мужчине сообщил его брат

РБК07:09

Родственники ликвидированного боевика считали его пропавшим без вести

Москва 2406:57

В Москве спецслужбы предотвратили теракт

Ёлдаш06:15

Родственники ликвидированного в Химках террориста 2 недели считали его пропавшим без вести

ТАСС06:28
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
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Армия и оружие

Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
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Политика

Эстония начала укреплять границу с Россией

Планируется за три года построить инфраструктуру на отрезке длиной 23,5 километра — в Вырумаа от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.
Lenta.ru 10:58
Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Общество

WSJ: сотрудники Google будут работать из дома до июля 2021 года

Сотрудники американской корпорации Google продолжат работать в удаленном режиме до июля 2021 года из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 10:06
Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

РЕН ТВ 08:42
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
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Происшествия

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Армия и оружие

Сатановский назвал главный страх США перед Россией

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело 04:03
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам

Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
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Армия и оружие

Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения

Британские военные разместили в Twitter проморолик с перспективным истребителем следующего шестого поколения.
Военное дело 06:05
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Киберспорт

World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X

Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands.
Игромания.ру 10:03
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Технологии

Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год

По информации сетевых источников, Microsoft готовит серьёзные изменения в стратегии выпуска обновлений Windows 10.
3DNews 08:50
3
Происшествия

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
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Авто

Rolls-Royce готовит к запуску новый Rolls-Royce Ghost

Компания Rolls-Royce продолжает готовиться к дебюту модели Ghost нового поколения, который был перенесён из-за пандемии.
Тарантас Ньюс 08:03
Происшествия

В Чите подросток прикурил в храме РПЦ от свечи и оказался в розыске

Росбалт 01:48
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

24 июля сообщалось, что курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 4 мая.
Известия 08:37
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Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Экономика

ЛУКОЙЛ вошел в проект в Сенегале

ЛУКОЙЛ сообщил, что приобретает 40% в проекте Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep (RSSD) на шельфе Сенегала за $300 млн.
Коммерсантъ 09:14
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Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
70
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское

Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
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Происшествия

Сергея Удальцова задержали в Москве

Интерфакс 10:38
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Как работают Яндекс.Новости?
Главное