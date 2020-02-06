В ФСБ заявили о раскрытии подпольной сети оружейных, которая охватила 19 регионов России. К производству оружия были причастны 39 россиян. Они переделывали гражданское оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.

Армия и оружие Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.

Культура Создатели «Академии Амбрелла» заинтриговали постерами 2 сезона Netflix представил серию промопостеров ко второму сезону своего супергеройского сериала «Академия Амбрелла» — материалы были выложены на официальной странице телешоу в Twitter.

Авто В январе продажи Suzuki на российском рынке выросли на 200% В январе нынешнего года российские дилеры компании Suzuki смогли реализовать 717 новых автомобилей, что на 201% больше, чем за такой же период в 2019 году.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала на воду в ходе приземления Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX не смогла приземлиться на плавучую платформу и совершила посадку на воду после вывода в космос спутников Starlink.

Технологии Российские цифровые ценники используют технологию электронных чернил Государственная корпорация Ростех сообщает о разработке цифровых магазинных ценников, которые помогут оптимизировать работу торговых сетей и снизить нагрузку на сотрудников.

Авто Компания Honda обновила модель Civic Type R Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.

Здоровье Из российских поликлиник уберут несколько кабинетов В поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи сказано, что из российских поликлиник уберут сразу несколько кабинетов.

Общество Путин почтил в Петербурге память Собчака Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.

Энергетика «Нафтогаз» может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла "Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла на Украине из-за их долгов в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщила в среду пресс-служба компании.

Политика Шнуров прокомментировал роль Кремля в своем вступлении в партию Музыкант Сергей Шнуров ответил журналистам на вопрос, какова роль Кремля в его вступлении в "Партию роста" и возможном участии в выборах в Госдуму во главе списка политорганизации.