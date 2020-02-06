Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФСБ ликвидировала крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

В ФСБ заявили о раскрытии подпольной сети оружейных, которая охватила 19 регионов России. К производству оружия были причастны 39 россиян. Они переделывали гражданское оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.
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ФСБ раскрыла сеть поставщиков оружия и боеприпасов

RT на русском03:52

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников почти в 20 регионах России

Газета.Ru00:45

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах

РБК01:30

Опубликовано видео операции по разгрому сети подпольных оружейников

РИА Новости02:08

ФСБ задержала почти 40 человек по делу о модернизации гражданского оружия

Коммерсантъ01:31

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников

РЕН ТВ00:31

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

ТАСС00:30
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Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX не смогла приземлиться на плавучую платформу и совершила посадку на воду после вывода в космос спутников Starlink.
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Государственная корпорация Ростех сообщает о разработке цифровых магазинных ценников, которые помогут оптимизировать работу торговых сетей и снизить нагрузку на сотрудников.
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Турецкий лидер не пойдёт на широкомасштабные боевые действия против армии Сирии, поскольку это повлечёт обострение отношений с Россией.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

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В некоторых российских городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией.
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Музыкант Сергей Шнуров ответил журналистам на вопрос, какова роль Кремля в его вступлении в "Партию роста" и возможном участии в выборах в Госдуму во главе списка политорганизации.
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Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
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