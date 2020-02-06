Общество
Московский КомсомолецФСБ ликвидировала крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах
В ФСБ заявили о раскрытии подпольной сети оружейных, которая охватила 19 регионов России. К производству оружия были причастны 39 россиян. Они переделывали гражданское оружие под боевое и наладили выпуск боеприпасов.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Шоу-бизнес
Болезненная худоба Кристины Асмус шокировала поклонников
Поклонники решили, что Асмус придерживается строгой диеты, которая и стала причиной ее болезненной худобы.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Футбол
Дзюба показал «внебрачного сына» Слуцкого
Армия и оружие
Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Культура
Создатели «Академии Амбрелла» заинтриговали постерами 2 сезона
Netflix представил серию промопостеров ко второму сезону своего супергеройского сериала «Академия Амбрелла» — материалы были выложены на официальной странице телешоу в Twitter.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Киберспорт
Ubisoft начала продажи абонемента на пятый год Rainbow Six Siege
Ubisoft после масштабной презентации пятого и шестого года Rainbow Six Siege начала продажи абонемента на ближайшие 12 месяцев.
Авто
В январе продажи Suzuki на российском рынке выросли на 200%
В январе нынешнего года российские дилеры компании Suzuki смогли реализовать 717 новых автомобилей, что на 201% больше, чем за такой же период в 2019 году.
Хоккей
Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Футбол
Россия сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу занимает 38-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала на воду в ходе приземления
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX не смогла приземлиться на плавучую платформу и совершила посадку на воду после вывода в космос спутников Starlink.
Технологии
Российские цифровые ценники используют технологию электронных чернил
Государственная корпорация Ростех сообщает о разработке цифровых магазинных ценников, которые помогут оптимизировать работу торговых сетей и снизить нагрузку на сотрудников.
Армия и оружие
Военный эксперт: Турция не решится на военные действия против армии Сирии
Турецкий лидер не пойдёт на широкомасштабные боевые действия против армии Сирии, поскольку это повлечёт обострение отношений с Россией.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Авто
Компания Honda обновила модель Civic Type R
Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.
Здоровье
Из российских поликлиник уберут несколько кабинетов
В поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи сказано, что из российских поликлиник уберут сразу несколько кабинетов.
Общество
В некоторых городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Навального и в ФБК
В некоторых российских городах силовики вызывают на допросы людей, которые делали пожертвования штабам Алексея Навального и в Фонд борьбы с коррупцией.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Энергетика
«Нафтогаз» может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла на Украине из-за их долгов в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО), сообщила в среду пресс-служба компании.
Футбол
«Шахтёр» — «Бенфика»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги Европы
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Политика
Песков назвал риторическим вопрос, как прожить на МРОТ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ.
Политика
Шнуров прокомментировал роль Кремля в своем вступлении в партию
Музыкант Сергей Шнуров ответил журналистам на вопрос, какова роль Кремля в его вступлении в "Партию роста" и возможном участии в выборах в Госдуму во главе списка политорганизации.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
Общество
Суд в США продлил запрет для Telegram на продажу токенов Gram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в ходе рассмотрения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram продлил временный запрет на продажу цифровых токенов Gram, передает ТАСС.