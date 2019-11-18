Происшествия
РИА НовостиФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, задержаны наркоторговцы, сообщает спецслужба в понедельник.
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Сорок один килограмм мефедрона нашли в нарколаборатории в Московской области
Подмосковье Сегодня02:37
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Общество
Начальник отдела МВД в Чечне опубликовал пост про преимущества запугивания пистолетом
Ruposters.ru 03:47
Киберспорт
Capcom анонсировала Street Fighter V: Champion Edition
Игромания.ру 03:28
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Политика
В Кремле еще обсуждают дату «нормандского» саммита по Донбассу
Помощник президента России Юрий Ушаков отказался подтвердить дату девятое декабря в качестве дня проведения «нормандского» саммита в Париже.
Журналистская правда вчера в 09:27
Политика
Зеленского убедили начать расследование против Байдена
Представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд лично контролировал вопрос о "деле Байдена" на Украине и информировал о результатах своей работы администрацию Белого дома.
Утро.ru 01:27
Технологии
Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке
Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
CNews 02:11
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Общество
Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров
Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Петербургский дневник вчера в 23:29
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Общественное телевидение России вчера в 03:21
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
В России уволили единственного врача-трансплантолога, проводившего пересадки почек грудным детям
Михаил Каабак − единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от 6 кг, сообщает bfm.ru.
Телекомпания Афонтово вчера в 22:12
Политика
Большинство россиян оценивают отношения РФ и США негативно
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 85% россиян оценили отношения РФ и США в негативном ключе.
News.ru 03:42
Фигурное катание
Все золото на московском этапе Гран-при забрали российские фигуристы
Турнирную таблицу во всех дисциплинах московского этапа Гран-при возглавили российские фигуристы.
REGNUM вчера в 09:08
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
РБК 03:22
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани
Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru 15 ноября в 04:11
Автоспорт
Руководитель «Феррари» обвинил Леклера и Феттеля в глупости
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии, из-за которого команда осталась без очков.
Чемпионат 01:04
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Здоровье
Пульмонологи рассказали о вреде устройств для нагревания никотина
Уже сегодня за помощью к пульмонологам обращаются пациенты с достаточно тяжёлыми проявлениями после использования тех или иных средств доставки никотина.
Российская газета 01:35
Политика
Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Россияне стали меньше восхищаться Путиным
В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
РБК 03:51
Политика
В Польше дали советы Зеленскому по возврату Крыма и Донбасса
Globallookpress Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский дал советы Украине по возвращению в состав страны полуострова Крым и регионов Донбасса.
РЕН ТВ вчера в 17:03
Общество
В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза
В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
REGNUM 00:09
Общество
Названа причина задержания чиновников в Бийске
Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
REGNUM 01:43
Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:33
Космос
Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови
В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.
МИР 24 15 ноября в 06:52