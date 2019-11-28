Происшествия
Газета.RuЗадержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.
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с чего всё началось
Следственный комитет отметил, что с августа по ноябрь 2019 года в Дагестане и Москве задержали четырех соучастников преступной группировки, им предъявили обвинения и арестовали.Дождь03:23
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«Черные ювелиры» продали в Дагестане больше тонны золотых украшений на 2 млр руб
Регион online26 ноября в 00:33
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Футбол
Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Экономика
В России число потенциальных банкротов превысило 1 млн
За год количество потенциальных банкротов выросло на 4,9%. В России число заемщиков, находящихся на грани банкротства, стало более 1 млн.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Экономика
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Армия и оружие
Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда
Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой
После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Здоровье
Екатеринбурженке заплатят полмиллиона за ошибки в лечении
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Киберспорт
В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей
Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» отправился на учения с Китаем и ЮАР
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун в море для участия в совместных с Китаем и ЮАР морских учениях, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Общество
Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре
Специалисты Роскачества проверили 24 марки детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД
Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".