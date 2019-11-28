Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗадержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.
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с чего всё началось
Следственный комитет отметил
, что с августа по ноябрь 2019 года в Дагестане и Москве задержали четырех соучастников преступной группировки, им предъявили обвинения и арестовали.
Дождь03:23

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Задержаны участники ОПГ, причастной к теракту 1998 года и убийствам в Москве и Дагестане

Коммерсантъ03:06

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК03:14

«Черные ювелиры» продали в Дагестане больше тонны золотых украшений на 2 млр руб

Регион online26 ноября в 00:33

ФСБ показала видео задержания членов банды «Шараповские»

РИА Новости04:03

Задержаны причастные к теракту в Махачкале члены банды «Шараповские»

КМВ Новости03:03

ФСБ показала задержание банды «шараповских» и их арсенал

Известия02:50

В Москве и Дагестане арестовали четверых участников банды «Шараповские»

ТАСС02:03
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Футбол

Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
РИА Новости 04:23
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Экономика

В России число потенциальных банкротов превысило 1 млн

За год количество потенциальных банкротов выросло на 4,9%. В России число заемщиков, находящихся на грани банкротства, стало более 1 млн.
Деловое.ТВ 26 ноября в 07:26
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Экономика

Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
REGNUM 26 ноября в 08:59
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Армия и оружие

Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском 03:15
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Известия вчера в 16:34
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Что стало с внучкой-сиротой после смерти актрисы Александры Назаровой

После кончины артистки опекунами десятилетней девочки стали сестра второго мужа Назаровой с племянницей.
Комсомольская правда 04:10
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Здоровье

Екатеринбурженке заплатят полмиллиона за ошибки в лечении

Екатеринбург-ТВ 01:10
Общество

Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Коммерсантъ вчера в 05:42
Происшествия

Под Тверью при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 6 человек

РБК 03:22
Киберспорт

В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Матч ТВ вчера в 02:32
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие

Крейсер «Маршал Устинов» отправился на учения с Китаем и ЮАР

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун в море для участия в совместных с Китаем и ЮАР морских учениях, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Взгляд.ру 01:09
Общество

Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре

Специалисты Роскачества проверили 24 марки детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.
Piter.tv 02:23
Политика

Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Коммерсантъ вчера в 12:10
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло машины МВД

Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
Известия 03:17
Происшествия

Житель Тольятти получил 20 лет за убийство годовалой дочери

Известия 02:23
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Экономика

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Lenta.ru 03:41
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
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