с чего всё началось

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

Экономика В России число потенциальных банкротов превысило 1 млн За год количество потенциальных банкротов выросло на 4,9%. В России число заемщиков, находящихся на грани банкротства, стало более 1 млн.

Экономика Названы регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ Средние ежемесячные расходы домохозяйств в России на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года составили 3826 рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия В Приморье застрелили казачьего атамана Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.

Киберспорт В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.

Политика В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Общество Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре Специалисты Роскачества проверили 24 марки детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах.

Политика Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.