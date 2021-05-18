ФСБ месяцами подслушивала телефонные разговоры губернатора Белозерцева
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ФСБ на протяжении девяти месяцев подслушивала телефонные разговоры Ивана Белозерцева, занимавшего пост губернатора Пензенской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы уголовного дела. На прослушке спецслужб также находился основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель.В источнике
С чего всё началось
ФСБ прослушивала основателя «Биотэк» Шпигеля девять месяцев до ареста
Девять месяцев прослушки Сотрудники ФСБ начали оперативную разработку основателя фармацевтической группы "Биотэк" Бориса Шпигеля и его окружение по меньшей мере в июне 2020 года — за девять месяцев до ареста и за три месяца до того, как он, по версии следствия, передал последнюю часть взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
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ФСБ почти год прослушивала телефонные разговоры губернатора Белозерцева
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