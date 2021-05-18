Девять месяцев прослушки Сотрудники ФСБ начали оперативную разработку основателя фармацевтической группы "Биотэк" Бориса Шпигеля и его окружение по меньшей мере в июне 2020 года — за девять месяцев до ареста и за три месяца до того, как он, по версии следствия, передал последнюю часть взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

РБК вчера в 08:22