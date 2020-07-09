Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест 8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.

с чего всё началось

В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали. Сам он свою вину отрицает и связывает преследование со своими журналистскими материалами.

ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР

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