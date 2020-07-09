Общество
КоммерсантъФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали. Сам он свою вину отрицает и связывает преследование со своими журналистскими материалами.
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с чего всё началось
Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест 8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.Коммерсантъвчера в 16:31
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Общество
В АТОР рассказали о сроках возобновления международных авиаперевозок
В России международные перелеты, скорее всего, возобновятся, не раньше сентября.
Суть событий вчера в 11:02
Здоровье
Названо условие второй волны коронавируса в России
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности.
Lenta.ru 05:05
Наука
Японские ученые причиной депрессии назвали вирус
Территория новостей 03:26
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Баскетбол
ЦСКА подписал трехлетний контракт с форвардом Шенгелией
Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал трехлетний контракт с грузинским форвардом Торнике Шенгелия.
МК-Спорт 04:36
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Наука
Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино
Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Кино
Создатели «Мстителей» рассказали, какого супергероя не хватало в фильме
ГЛАС.RU вчера в 04:05
Общество
Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
Происшествия
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.
РБК 02:23
Происшествия
В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника
В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
Клопс 04:21
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Общество
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Ивлеева впервые поздравила Элджея с днём рождения в Instagram
Фото из Instagram @_agentgirl_ Первой в соцсетях Элджея поздравила его жена, взбалмошная Анастасия Ивлеева.
Pokatim.ru 05:00
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Здоровье
Какие продукты лучше не есть при высоком уровне холестерина
Evo-rus.com 02:39
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Политика
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области
В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05