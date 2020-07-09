Общество

КоммерсантъКоммерсантъФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР

В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали. Сам он свою вину отрицает и связывает преследование со своими журналистскими материалами.
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с чего всё началось

Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест

Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест 8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.
Коммерсантъвчера в 16:31

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ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР

Коммерсантъ06:06

«Коммерсантъ»: Переписку Сафронова могла контролировать Служба внешней разведки

Фонтанка.Ру03:27

СМИ узнали о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

РБК04:37

Материалы по делу журналиста Ивана Сафронова собирала Служба внешней разведки

Эхо Москвы04:15

«Ъ»: Служба внешней разведки читала переписку журналиста Сафронова и передала данные ФСБ

Znak.com03:30

Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова

Lenta.ru04:37

«Коммерсант»: материалы на Сафронова собрала СВР, читавшая его переписку

Медиазона01:39
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Общество

В АТОР рассказали о сроках возобновления международных авиаперевозок

В России международные перелеты, скорее всего, возобновятся, не раньше сентября.
Суть событий вчера в 11:02
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Здоровье

Названо условие второй волны коронавируса в России

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Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
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Общество

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Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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Общество

РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии

Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
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Наука

Запрограммировали на съемки: искусственный интеллект впервые исполнит роль в кино

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит роль в фильме под названием «Б». Это первый подобный случай в кинематографе.
Вечерняя Москва вчера в 09:54
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Кино

Создатели «Мстителей» рассказали, какого супергероя не хватало в фильме

ГЛАС.RU вчера в 04:05
Общество

Кинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля.
Ведомости 06:50
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Происшествия

СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
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Происшествия

Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом

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В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
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Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
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Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
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Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
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Общество

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
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Футбол

Спартак — Локомотив 1:1

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
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Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
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В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым

В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
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