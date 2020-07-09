Общество
КоммерсантъФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали. Сам он свою вину отрицает и связывает преследование со своими журналистскими материалами.
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с чего всё началось
Защита Ивана Сафронова обжаловала его арест 8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы «Роскосмоса», бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.Коммерсантъвчера в 16:31
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Политика
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Армия и оружие
Российский ЗРК С-500 на 20 лет опережает западные технологии
Как отмечают авторы Focus, на сегодняшний день российские технологии опережают западные на 15-20 лет.
Госновости 08:22
Общество
Над лишенным сана опальным священником состоится еще один суд
7 июля стало известно, что суд оштрафовал Сергия за отрицание коронавируса на 90 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:55
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Авто
Chery назвала характеристики нового Chery Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся до конца лета 2020 года, предложат в трех комплектациях с одним турбированным двигателем.
Автоновости дня 08:01
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 05:06
Общество
«Московское долголетие» возобновит работу 1 августа
Москва 24 06:14
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде
Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели 500 тысяч раз за 10 минут
Клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации.
News.ru 08:08
Футбол
Тедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с «Локомотивом»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Матч ТВ 08:30
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Культура
Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
REGNUM 08:17
Шоу-бизнес
Джоли и Питт договорились об опеке над детьми
Джоли и Питт договорились об опеке над детьми Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли найти компромисс в вопросе опеки над детьми.
Экспресс газета 03:51
Политика
В Башкортостане появились бизнес-шерифы
Для улучшения качества инвестиционного климата в Башкортостане введен институт бизнес-шерифов.
БИЗНЕС Online 08:46
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Армия и оружие
Российский авиаполк «Нормандия — Неман» удостоился Полковой чаши
Народные новости 08:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля
Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Происшествия
Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
Общество
Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест.
РИА Новости 06:19
Футбол
«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52