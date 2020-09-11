ФСБ начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева
Следственное управление ФСБ начало проверку в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Это связано с его высказываниями по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет".В источнике
С чего всё началось
Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за заявлений Лебедева
ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новости14:37
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