Следственное управление ФСБ начало проверку в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Это связано с его высказываниями по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет".

С чего всё началось Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за заявлений Лебедева ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев. РИА Новости 14:37