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Вести.Ru
Вести.Ru

ФСБ начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева

Следственное управление ФСБ начало проверку в отношении дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Это связано с его высказываниями по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за заявлений Лебедева

ФСБ проводит доследственную проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
РИА Новости14:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за высказываний Артемия Лебедева

Коммерсантъ15:14
Ведомости

ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева на предмет экстремизма

Ведомости15:11
Lenta.ru

ФСБ взялась за Артемия Лебедева из-за слов о черкесах и «Родине-матери»

Lenta.ru15:08
Газета.Ru

ФСБ проводит проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева

Газета.Ru15:07
URA.Ru

На дизайнера Лебедева просят завести уголовное дело. Он назвал «Родину-мать» уродской

URA.Ru15:06
Фонтанка.Ру

Дизайнера Артемия Лебедева проверяет ФСБ из-за роликов про «Родину-мать»

Фонтанка.Ру15:02
РИА Новости

Председатель черкесской диаспоры обратился в ФСБ из-за заявлений Лебедева

РИА Новости14:37

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАСС09:34
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Ведомости12:24
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Роспотребнадзор просит власти Дагестана вновь ввести ограничения

Глава Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов обратился к главе республики Владимиру Васильеву с просьбой ужесточить ограничения ввиду роста заболеваемости новой короновирусной инфекцией.
Черновиквчера в 08:47