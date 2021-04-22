ФСБ начала тормозить вывоз продуктов питания из России
С середины апреля сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали по-новому досматривать большегрузные грузовики с продуктами питания, следующие в Казахстан. Об этом со ссылкой на ряд источников пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Новые правила раскладки товара осложнили экспорт в Казахстан
У крупных поставщиков продуктов, включая PepsiCo и Danone, возникли сложности при экспорте в Казахстан. По данным бизнеса, пограничная служба ФСБ изменила правила раскладки товаров внутри грузовиков, из-за чего перевозчикам приходится проводить выгрузку продукции.
Коммерсантъ18:41