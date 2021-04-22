Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 2,9%

Прогноз по динамике реальных располагаемых доходов населения остался прежним - в 2021 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 3,0%, в 2022 году - на 2,4%, в 2023 и в 2024 годах - на 2,5%.