Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

ФСБ начала тормозить вывоз продуктов питания из России

С середины апреля сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) начали по-новому досматривать большегрузные грузовики с продуктами питания, следующие в Казахстан. Об этом со ссылкой на ряд источников пишет «Коммерсантъ».В источнике
Lenta.ru
Югополис
RuNews24.ru
Коммерсантъ
Новый День

С чего всё началось

Новые правила раскладки товара осложнили экспорт в Казахстан

У крупных поставщиков продуктов, включая PepsiCo и Danone, возникли сложности при экспорте в Казахстан. По данным бизнеса, пограничная служба ФСБ изменила правила раскладки товаров внутри грузовиков, из-за чего перевозчикам приходится проводить выгрузку продукции.
Коммерсантъ18:41

Подробнее о событии

СМИ: ФСБ усилила контроль за вывозом продуктов из России

Югополис04:27

СМИ сообщают о проблемах экспорта в Казахстан

RuNews24.ru01:46

ФСБ начала тормозить вывоз продуктов питания из России

Lenta.ru01:44

СМИ узнали о проблемах экспорта в Казахстан из-за усиления контроля ФСБ

РБК00:16

Новые правила раскладки товара осложнили экспорт в Казахстан

Коммерсантъ18:41
Интересное

Боевой вертолет ВКС России Ка-52 «Аллигатор» замечен над территорией коалиции США в Сирии

Полет боевого вертолета ВКС России Ка-52 «Аллигатор» был зафиксирован в Сирии над регионом, который находится под контролем «Демократических сил Сирии», а также коалиции Соединенных Штатов в САР.
Регион online04:19

Суд арестовал задержанного в Севастополе по подозрению в шпионаже россиянина

Ранее сообщалось, что в Севастополе был задержан россиянин, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.
RT на русском03:35