Общество

Газета.RuГазета.RuФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
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ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

РБКвчера в 23:28

Роскомнадзор может приостановить деятельность еще двух иностранных почтовых сервисов

Невские Новости01:28

Главные новости к утру 13 сентября

Коммерсантъ00:05

Роскомнадзор готовит документы для блокировки двух сервисов обмена сообщениями

ТАСС01:44

ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

РИА Новости02:40

Роскомнадзор и ФСБ могут добиться блокировки защищенных почтовых сервисов Scryptmail и Mailbox.org

Дождь03:02

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Ведомости01:36
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Здоровье

Выплаты участникам программы «Земский доктор» вырастут в 2020 году

Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.
Политика Сегодня 04:21
Игры

Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Политика

Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО

Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
РИА Новости 04:53
Космос

ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну

Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Политика

Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе

Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.
Московский Комсомолец 03:24
Футбол

Зидан потерял доверие владельцев «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Экономика

Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году

Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
Журналистская правда 04:40
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Экономика

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Космос

Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года

С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.
Российская газета 04:17
Политика

Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Кино

Фильм о Юлии Началовой начнут снимать в конце сентября

Национальная служба новостей вчера в 16:16
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика

Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Политика

Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Футбол

Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бомбардир.ру вчера в 13:49
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 00:53
Экономика

Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04:55
Экономика

Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз

Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Авто

Как экономить на бензине: 10 простых правил

Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Происшествия

20 лет назад террористы взорвали дом на Каширке

20 лет прошло с теракта на Каширском шоссе в Москве. Жилой дом № 6 корпус 3 был взорван в пять часов утра 13 сентября 1999 года.
Вести.Ru 04:22
Экономика

Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия

Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору

Суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который повредил машину, задавившую его собаку у него на глазах.
RT на русском вчера в 11:26
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета 11 сентября в 15:00
Политика

Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России

В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25
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