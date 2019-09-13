Общество
Газета.RuФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
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Здоровье
Выплаты участникам программы «Земский доктор» вырастут в 2020 году
Дополнительные выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» начнут выдавать уже в будущем году, сообщила глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова на прямой линии 13 сентября.
Политика Сегодня 04:21
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Политика
Полпред президента раскритиковал работу глав регионов ЮФО
Губернаторы регионов, входящих в Южный федеральный округ РФ, самовольно устранились от руководства работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций на местах, что значительно снизило качество принятия и выполнения решений в этой области, заявил полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.
РИА Новости 04:53
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Политика
Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе
Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.
Московский Комсомолец 03:24
Футбол
Зидан потерял доверие владельцев «Реала»
Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.
Евро-футбол.ру 01:51
Экономика
Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году
Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.
Журналистская правда 04:40
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Космос
Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.
Российская газета 04:17
Политика
Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Кино
Фильм о Юлии Началовой начнут снимать в конце сентября
Национальная служба новостей вчера в 16:16
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 00:53
Экономика
Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста
Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04:55
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Авто
Как экономить на бензине: 10 простых правил
Экономия связана с тем, что до скорости около 20 километров в час блок управления двигателем перекрывает подачу топлива.
Популярная механика 02:18
Происшествия
20 лет назад террористы взорвали дом на Каширке
20 лет прошло с теракта на Каширском шоссе в Москве. Жилой дом № 6 корпус 3 был взорван в пять часов утра 13 сентября 1999 года.
Вести.Ru 04:22
Экономика
Силуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору
Суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который повредил машину, задавившую его собаку у него на глазах.
RT на русском вчера в 11:26
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Политика
Путин исключил появление «слюнтяя» на посту президента России
В четверг, 12 сентября, Путин в дагестанском селе Ботлих встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.
DP.RU вчера в 11:25