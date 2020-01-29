Общество
РБКФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
В России заблокируют швейцарский почтовый сервис Protonmail, с которого осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. По данным спецслужбы, с этого сервиса анонимные пользователи рассылают сообщения с угрозами взрыва с 24 января.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Происшествия
В Ростовской области убили депутата и его жену
Авто
SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon
Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Космос
Японцами зафиксирован мощный взрыв сверхмассивной протозвезды G358-MM1
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков ответил на слухи о разводе с Полиной Гагариной
Фотограф Дмитрий Исхаков отреагировал на новые слухи о его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран
Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
Наука
В Сибири нашли свидетельства великого похода неандертальцев
Ученые считают, что неандертальцы пришли в Южную Сибирь из Европы.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Армия и оружие
Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух
На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Авто
В 2019 году продажи автомобилей в Петербурге упали на 4 %
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о пребывании в СИЗО
Боец ММА Александр Емельяненко после освобождения из изолятора временного содержания в Анапе обратился к своим поклонникам.
Происшествия
Годовалый ребенок в Петербурге отравился гашишем
В Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем.
Общество
Вертолет Кобе Брайанта сняли на видео за полчаса до крушения
Житель Калифорнии утверждает, что снял на видео вертолет, в котором летел легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант за полчаса до крушения.