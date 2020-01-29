В России заблокируют швейцарский почтовый сервис Protonmail, с которого осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. По данным спецслужбы, с этого сервиса анонимные пользователи рассылают сообщения с угрозами взрыва с 24 января.

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

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