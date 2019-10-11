Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.

с чего всё началось

В ведомстве отказались комментировать сообщения СМИ об увольнении. Согласно инструкциям ФСБ, сотрудники некоторых подразделений, в число которых входит и служба контрразведки, должны сдавать личные телефоны при входе в определенные помещения.

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