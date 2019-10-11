Происшествия
РИА НовостиСМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона
В ведомстве отказались комментировать сообщения СМИ об увольнении. Согласно инструкциям ФСБ, сотрудники некоторых подразделений, в число которых входит и служба контрразведки, должны сдавать личные телефоны при входе в определенные помещения.
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с чего всё началось
Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.Коммерсантъвчера в 19:04
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Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Леонова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной легендарного советского космонавта Алексея Леонова.
iReactor 09:21
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия
Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийство детей
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова высказалась за ужесточение наказания для убийц несовершеннолетних детей.
News.ru 08:35
Политика
Зеленский заявил, что не забудет о Крыме
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги
Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Известия вчера в 20:25
Происшествия
Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка
В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Происшествия
В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой
Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
АиФ Саратов 05:49
Недвижимость
Квартиры в московских хрущевках скупают, чтобы заработать на них
Самая дорогая квартира в московских пятиэтажках стоит 25 миллионов рублей, а самая дешевая – 4,2 миллиона, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Вести.Ru 03:20
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма.
Коммерсантъ FM вчера в 09:45
Футбол
«МЮ» начал поиск нового титульного спонсора
Как сообщается, манкунианцы уже начали поиск нового партнёра, благодаря сотрудничеству с которым «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить в свою казну сумму, превышающую 450 млн фунтов стерлингов.
Metaratings 07:25
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Финансы
Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году
Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
ТАСС 08:17
Политика
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом.
Аргументы недели 08:38
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Армия и оружие
Радикалы устроили перестрелку с боевиками ВСУ на Донбассе
В попытке прорваться к линии боевого соприкосновения на Донбассе, радикалы карательного батальона «Азов» устроили перестрелку с боевиками украинской армии.
Новостной фронт 07:57
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье
Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве
Известия 07:15
Политика
Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36