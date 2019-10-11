Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

В ведомстве отказались комментировать сообщения СМИ об увольнении. Согласно инструкциям ФСБ, сотрудники некоторых подразделений, в число которых входит и служба контрразведки, должны сдавать личные телефоны при входе в определенные помещения.
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с чего всё началось

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Из ФСБ увольняют за сотовую связь Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин.
Коммерсантъвчера в 19:04

Подробнее о событии

ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона

РИА Новости08:19

Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона

Известия06:02

Контрразведчика засекли с включенным телефоном

Коммерсантъвчера в 19:04

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ за включённый телефон

Говорит Москва04:12

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении подполковника ФСБ за включенный телефон

Интерфакс03:50

Из ФСБ начали увольнять сотрудников, пользующихся мобильными телефонами на работе

URA.Ruвчера в 20:44

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

Газета.Ru05:01
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Политика

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Леонова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной легендарного советского космонавта Алексея Леонова.
iReactor 09:21
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийство детей

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова высказалась за ужесточение наказания для убийц несовершеннолетних детей.
News.ru 08:35
Политика

Зеленский заявил, что не забудет о Крыме

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, заявил, что никогда не забудет о Крыме.
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Хоккей

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

Sport24.ru вчера в 22:51
Экономика

Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг

Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги

Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Известия вчера в 20:25
Происшествия

Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка

В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Происшествия

В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой

Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
АиФ Саратов 05:49
Недвижимость

Квартиры в московских хрущевках скупают, чтобы заработать на них

Самая дорогая квартира в московских пятиэтажках стоит 25 миллионов рублей, а самая дешевая – 4,2 миллиона, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Вести.Ru 03:20
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Кино

Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»

Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма.
Коммерсантъ FM вчера в 09:45
Футбол

«МЮ» начал поиск нового титульного спонсора

Как сообщается, манкунианцы уже начали поиск нового партнёра, благодаря сотрудничеству с которым «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить в свою казну сумму, превышающую 450 млн фунтов стерлингов.
Metaratings 07:25
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Происшествия

СКР попросил помочь в поисках серийного убийцы пенсионерок

Интерфакс 03:30
Финансы

Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году

Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
ТАСС 08:17
Политика

В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев

С начала войны в Сирии Турция превратилась в буферную зону, где останавливаются беженцы. Такова была договоренность с Евросоюзом.
Аргументы недели 08:38
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Армия и оружие

Радикалы устроили перестрелку с боевиками ВСУ на Донбассе

В попытке прорваться к линии боевого соприкосновения на Донбассе, радикалы карательного батальона «Азов» устроили перестрелку с боевиками украинской армии.
Новостной фронт 07:57
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье

Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве

Известия 07:15
Армия и оружие

Украина окончательно сорвала отвод войск в Донбассе

ТВ Центр 07:53
Политика

Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
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