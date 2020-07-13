Общество
Говорит МоскваФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Shraibikus News вчера в 12:50
Авто
Компания Porsche напечатала на 3D-принтере поршни
На днях представители компании Porsche, Mahle и Trumpf напечатали на 3D-принтере поршни для спорткара 911 GT2 RS.
Anonsens вчера в 23:46
Здоровье
Врачи назвали симптом болезни Паркинсона на очень ранней стадии
Издание Daily Express поделилось информацией, что эксперты открыли новый симптом болезни на ранней стадии.
Московский Комсомолец 01:55
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Технологии
SoftBank может вывести Arm на публичное размещение акций
Как сообщает The Wall Street Journal, владеющая британским разработчиком процессорных архитектур японская корпорация SoftBank рассчитывает вывести Arm на публичное размещение акций.
3DNews 00:40
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Происшествия
Около 9 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае
По предварительной информации, произошел разлив около 9 т нефти на площади 400 кв. м. Нефть попала в ручьи Безымянный, Кривой, Голый.
Газета.Ru 03:00
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Общество
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»
В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском 02:41
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Индейцам вернули половину Оклахомы
Около половины штата Оклахома (США) теперь официально принадлежит пяти индейским племенам.
ForPost вчера в 07:56
Общество
«Северный поток» остановлен на техобслуживание
RT на русском 01:59
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович переехала в особняк Павла Прилучного
Жители загородного поселка, соседи Прилучного, утверждают, что новая хозяйка ведет себя грубо и нередко кричит на домработницу.
Радио Комсомольская правда 02:42
Общество
За испорченный отдых в Сочи раскритиковал власти доктор Мясников
«На пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты», - сетует доктор.
Соловей.Инфо 03:16
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет вчера в 17:13
Спорт
Российский борец Махов получит золотую медаль за Олимпиаду-2012
Российский борец Билял Махов получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2012 года, пишет ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
BFM.ru 03:26
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Общество
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.
РИА Новости 03:17
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
Игры
Игровая неделя: релиз Mafia перенесли, Sony купила долю в Epic Store, а новый Far Cry выйдет в 2021-м
Игра Halo 3 выйдет на компьютерах уже 14 июля. Об этом на неделе сообщило издание DTF.
Реальное время 11 июля в 17:00
Экономика
«Газпром», банки США, серебро: за какими котировками следить
В конце июня акционеры компании утвердили дивиденды в размере ₽15,24 на акцию.
РБК 02:00