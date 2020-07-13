Общество
Говорит МоскваФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября. По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Rambler News Service вчера в 09:52
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko.
Piter.tv 11 июля в 11:58
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова разделась догола в новой фотосессии
Актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками откровенным снимком в День фотографа.
Московский Комсомолец 01:44
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Общество
Смертность в Москве в июне увеличилась на 41% к прошлому году
Количество смертельных случаев в Москве в июне 2020 года составило 13 128, что на 41% больше чем, в июне прошлого года (9 268), говорится с сообщении столичного департамента здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 14:07
Происшествия
Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале
РИА Новости вчера в 14:44
Общество
Один год за тысячу: россияне смогут получить доплаты за долгий брак
IrkutskMedia вчера в 23:28
Экономика
Коронавирус увеличит долги компаний на $1 трлн
Анализ рынка облигаций, проведенный Janus Henderson, показал, что половина долговых обязательств 900 крупнейших компаний мира – это биржевые облигации.
Ведомости 01:05
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.
РИА Новости вчера в 21:12
Общество
В Кузбассе за сутки коронавирус выявили у 46 человек
Кемерово, 14 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:42
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news вчера в 12:07
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Экономика
Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
РБК вчера в 18:25
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Футбол
Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»
Барселона, Испания, 14 июля 2020, 08:19 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком вошёл в рейтинг лучших форвардов «Барселоны» за последние 20 лет.
REGNUM 01:19
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Армия и оружие
Число жертв обстрелов на границе Армении и Азербайджана выросло до 13
Общее число жертв обстрелов 12 и 13 июля на границе Азербайджана и Армении составило 13 человек.
Кавказский узел вчера в 09:15
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34