Политика
КоммерсантъФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую. Их подозревают в шпионаже и госизмене. По версии следствия, они действовали по заданию главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.
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Общество
Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл
Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru 17:07
Киберспорт
Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League
Cyber.sports.ru 13:56
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Общество
На Сахалине выявлены еще шесть заболевших коронавирусом
Напомним, что в островном регионе шесть человек уже перенесли коронавирусную инфекцию, и их выписали из медицинских учреждений.
Московский Комсомолец Сахалин 06:38
Кино
Новые сериалы BBC покажут на канале "Пятница!"
На канале ранее транслировались несколько сериалов из франшизы BBC Planet; проекты "Планета Земля", "Планета Земля II" и "Голубая Планета II".
Российская газета 04:29
Политика
Трамп: США миновали пик заражения коронавирусом
Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 19:06
Единоборства
Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с Фергюсоном
ProstoProSport вчера в 09:15
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Здоровье
Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог
Если человек постоянно убеждает себя, что китайским вирусом он не заразится, это крайне опасно для него самого.
Evo-rus.com 02:04
Здоровье
«В аду для вас котёл горит»: врач обратился к нарушителям карантина
На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 128 тысяч скончались.
News.ru 11:36
Общество
С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек
С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек до 735 тысяч граждан.
Казанские ведомости 10:02
Энергетика
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии В апреле мировой спрос на нефть упал почти на треть, тогда как добыча, уже не ограниченная договоренностями, продолжает увеличиваться.
Коммерсантъ 14:54
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Политика
США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний
США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
Певицу Надежду Бабкину перевезли из инфекционной больницы в Коммунарке в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщил "МК".
РИА Новости 15:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Гаджеты
Apple выпустила новый iPhone SE
Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Модель представлена на сайте компании.
RT на русском 11:32
Здоровье
Новосибирский губернатор оценил возможности инфекционного госпиталя
Российская газета 10:59
Общество
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Милосердие.ru 17:00
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Шоу-бизнес
Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой
Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами. Запись выпуска доступна на YouTube.
Lenta.ru 20:24
Авто
В Китае раздадут деньги на покупку автомобилей
Как сообщает CNN со ссылкой на представителей отрасли, продажи на авторынке Китае упали на 42% в первом квартале текущего года, а наибольший спад был зафиксирован в феврале и составил -79%.
32CARS.ru 02:33
Игры
Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal
На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23