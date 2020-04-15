Политика
КоммерсантъФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую. Их подозревают в шпионаже и госизмене. По версии следствия, они действовали по заданию главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.
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Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом
Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, около трети носителей коронавируса в России могут даже не знать о том, что болеют, потому что у них нет ни температуры, ни кашля, ни каких-либо других симптомов.
Newsler.ru 05:25
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Кино
Режиссёр Сэм Рэйми подтвердил, что снимет сиквел «Доктора Стрэнджа»
Американский режиссёр Сэм Рэйми, подаривший киновселенной трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайером в главной роли, снимет вторую часть о приключениях Верховного мага Земли и главного защитника планеты от магических и мистических угроз Доктора Стрэнджа.
Life.ru 15:48
Киберспорт
Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League
Cyber.sports.ru 13:56
Политика
Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv 00:52
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
Происшествия
Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Piter.tv вчера в 15:40
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
Известия 17:03
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
Происшествия
Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2
Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РАПСИ 09:24
Здоровье
Ранние признаки тяжелой формы коронавируса назвали медики
По словам авторов работы, признаками тяжелой формы коронавируса являются повышенные показатели с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Live24 14:41
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Наука
Найдены таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе
Популярная механика 13:26
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей
Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
Политика
Президент объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Газета.Ru 16:26
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Кино
Вышел трейлер сериала «Водоворот» от Netflix
REGNUM 02:19
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Армия и оружие
С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море
Возвращение "Атланта" Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 10:50
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Политика
Лавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что теории происхождения эпидемии коронавируса стоит рассматривать серьезно, без эмоций, путем сопоставления фактов.
РЕН ТВ 12:28