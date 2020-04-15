Политика

КоммерсантъКоммерсантъФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую. Их подозревают в шпионаже и госизмене. По версии следствия, они действовали по заданию главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.
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Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

РБК11:58

ФСБ пресекла деятельность украинских разведчиков в Крыму

Крым 2409:51

Опубликовано видео задержания украинских шпионов в Крыму

РИА Новости09:48

Как в Крыму задерживали украинских диверсантов: оперативное видео ФСБ

РИА Новости Крым10:50

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

Российская газета08:46

ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, которые пытались организовать теракт

КИА08:41

ФСБ распространила видео задержания в Крыму украинских шпионов

ТАСС08:56
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Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, около трети носителей коронавируса в России могут даже не знать о том, что болеют, потому что у них нет ни температуры, ни кашля, ни каких-либо других симптомов.
Newsler.ru 05:25
1,4K
Политика

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
1,1K
Кино

Режиссёр Сэм Рэйми подтвердил, что снимет сиквел «Доктора Стрэнджа»

Американский режиссёр Сэм Рэйми, подаривший киновселенной трилогию о Человеке-пауке с Тоби Магуайером в главной роли, снимет вторую часть о приключениях Верховного мага Земли и главного защитника планеты от магических и мистических угроз Доктора Стрэнджа.
Life.ru 15:48
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Киберспорт

Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League

Cyber.sports.ru 13:56
Политика

Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
189
Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv 00:52
221
Здоровье

Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
4
Общество

Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
2
Происшествия

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
3
Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Piter.tv вчера в 15:40
4
Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
2,9K
Политика

Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
Известия 17:03
35
Энергетика

WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста вчера в 05:52
52
Происшествия

Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2

Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РАПСИ 09:24
Здоровье

Ранние признаки тяжелой формы коронавируса назвали медики

По словам авторов работы, признаками тяжелой формы коронавируса являются повышенные показатели с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Live24 14:41
23
Общество

Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте

Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
13
Наука

Найдены таинственные «подогреватели» солнечного ветра в космосе

Популярная механика 13:26
Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей

Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
15
Политика

Президент объявил благодарность губернатору Подмосковья

Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Газета.Ru 16:26
36
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
506
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
956
Кино

Вышел трейлер сериала «Водоворот» от Netflix

REGNUM 02:19
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
259
Армия и оружие

С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море

Возвращение "Атланта" Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 10:50
Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
511
Общество

Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»

РИА Новости 14:41
23
Общество

В Санкт-Петербурге спущены на воду два патрульных катера «Раптор»

REGNUM 09:16
Политика

Лавров рассказал, что думает о теориях возникновения коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что теории происхождения эпидемии коронавируса стоит рассматривать серьезно, без эмоций, путем сопоставления фактов.
РЕН ТВ 12:28
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