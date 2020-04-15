Политика
КоммерсантъФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую. Их подозревают в шпионаже и госизмене. По версии следствия, они действовали по заданию главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика
Трамп: США миновали пик заражения коронавирусом
Соединенные Штаты прошли пик возникновения новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:06
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru вчера в 15:01
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Здоровье
Аллерголог: Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса
Вечерняя Москва вчера в 11:40
Здоровье
Диетолог назвала вредные напитки на период пандемии
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» 15 апреля рассказала о вредных и полезных напитках в период распространения коронавируса.
Известия вчера в 11:04
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Происшествия
Поронайский стоматолог, заразившийся коронавирусом, работал с людьми
Житель Поронайского района приехал на Сахалин, получил предписание Роспотребнадзора о соблюдении режима в домашней обсервации, однако продолжил заниматься трудовой деятельностью.
АСТВ вчера в 23:24
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Политика
Кадыров назвал критику «Новой газеты» «откровенной ложью»
Рамзан Кадыров подробно рассказал в своем телеграм-канале о том - «что в статье «Новой газеты» является откровенной ложью».
Портал Северного Кавказа 14 апреля в 01:16
Общество
Путин поручил освободить выплаты медикам от налогов
Российские медики, борющиеся с коронавирусом, должны получить федеральные выплаты «чистыми», заявил президент Владимир Путин.
Секрет фирмы вчера в 10:08
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС вчера в 05:42
Общество
В России остался всего один регион без коронавируса
В России случаи коронавируса выявили в 84-х из 85 регионов.
ForPost вчера в 10:25
Авто
В сети появились изображения удлинённого универсала Lada Granta
Lada Granta в кузове универсал обладает не самым вместительным багажником.
Тарантас Ньюс 14 апреля в 11:20
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews вчера в 13:02
Космос
NASA построит телескоп в кратере на обратной стороне Луны
Saptarshi Bandyopadhyay Астрономы NASA рассказали о планах построить сверхдлинноволновый радиотелескоп на обратной стороне Луны.
РЕН ТВ вчера в 05:15
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Энергетика
МЭА предсказало рекордное падение спроса на нефть
Из-за пандемии коронавируса мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,3 миллиона баррелей в сутки, а в апреле упадет на рекордные 29 миллионов баррелей в сутки.
Компания вчера в 04:44
Общество
Аптекам разрешили продавать тканевые маски
Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum вчера в 10:35
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
Киберспорт
Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League
Cyber.sports.ru вчера в 13:56
Здоровье
В Приамурье выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции в Амурской области подтверждены лабораторно, общее число заболевших достигло 9, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 21:11
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
ИркСиб 13 апреля в 00:32
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55