ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке. На записи видно, как мужчина в форме идет по улице с пакетами, когда его задерживают силовики и сажают в машину.