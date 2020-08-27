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РБК
РБК

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

ФСБ России опубликовала видео задержания военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в шпионаже и передаче секретных данных украинской разведке. На записи видно, как мужчина в форме идет по улице с пакетами, когда его задерживают силовики и сажают в машину.В источнике
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Банкфакс

В Барнауле задержан военнослужащий РВСН по подозрению в передаче гостайны Украине (обновлено)

Банкфакс04:25
ТАСС

ФСБ показала кадры задержания военнослужащего РВСН за госизмену

ТАСС03:02
АМИТЕЛ

Раскрыта личность задержанного за госизмену алтайского военного

АМИТЕЛ04:31
Эхо Москвы

ФСБ объявила о задержании в Барнауле военнослужащего ракетных войск стратегического назначения

Эхо Москвы07:11
РИА Новости

Генерал ФСБ прокомментировал задержание украинского шпиона в РВСН

РИА Новости05:41
Интерфакс

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Интерфакс02:41
Толк

ФСБ подтвердила задержание военного из Барнаула по подозрению в госизмене

Толк02:57

Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Apple объявила о прекращении выпуска трех популярных моделей iPhone

Apple планирует прекратить выпуск сразу трех популярных моделей смартфонов iPhone.Как сообщает Ufanotes.ru, американская корпорация Apple планирует остановку производства сразу трех популярных смартфонов.
Уфимские Заметки03:09
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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«Манчестер Сити» представил третий комплект игровой формы

Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил третий комплект формы на новый сезон Создатели решили сделать две отсылки на музыкальное наследие Манчестера, а также акцент был сделан на индустрию, которая окружает город.
Честный рейтинг букмекеров06:23

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
Интерфакс06:43

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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