ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства
RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании. Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.В источнике
С чего всё началось
ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства
В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
RT на русском06:12
Подробнее о событии