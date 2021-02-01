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Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании. Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
RT на русскомвчера в 06:12
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Вести.Ru

60 минут. На «войну» против России соратники Навального просят деньги у Британии

Вести.Ruвчера в 13:14
ФАН

Посольство Британии проигнорировало видео с дипломатом и сотрудником ФБК

ФАНвчера в 12:15
Газета.Ru

ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства

Газета.Ruвчера в 07:50
Коммерсантъ

Госканал RT обвинил сотрудника ФБК Ашуркова в контактах с британской разведкой

Коммерсантъвчера в 09:20
Взгляд.ру

Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6

Взгляд.рувчера в 08:34
РИА Новости

Британский источник прокомментировал видео с сотрудником ФБК*

РИА Новостивчера в 12:21
RT на русском

ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства

RT на русскомвчера в 06:12
РК-Ньюс

Опубликовано видео встречи соратника Навального с британским дипломатом

РК-Ньюсвчера в 12:28

В Госдуме предложили скорректировать пенсионную систему в России

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Социальные новостивчера в 09:08

В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейских на Сенной площади

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о задержании второго уроженца Архангельской области по делу о нападении на сотрудников правоохранительных органов на Сенной площади в ходе несогласованной акции 31 января.
Коммерсантъ17:12

Алина Загитова и Евгения Медведева поставят свои номера на Кубке Первого канала

В понедельник, 1 февраля стало известно, что российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова будут готовить свои программы для выступления на Кубке Первого Канала.
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:26