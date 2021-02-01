RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании. Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.

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С чего всё началось ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. RT на русском вчера в 06:12