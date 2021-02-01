ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства
RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Владимира Ашуркова, соратника Алексея Навального, и сотрудника посольства Великобритании. Телеканал также отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.В источнике
С чего всё началось
ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства
В распоряжении RT оказались кадры встречи соратника Навального — исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова — с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
RT на русскомвчера в 06:12
Подробнее о событии
60 минут. На «войну» против России соратники Навального просят деньги у Британии
Вести.Ruвчера в 13:14
ФСБ обнародовала видео встречи соратника Навального и сотрудника британского посольства
Газета.Ruвчера в 07:50
Госканал RT обвинил сотрудника ФБК Ашуркова в контактах с британской разведкой
Коммерсантъвчера в 09:20
Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6
Взгляд.рувчера в 08:34
ФСБ опубликовала видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства
RT на русскомвчера в 06:12